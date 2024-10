Il Napoli non si fida di Rafa Marin e per gennaio pensa a Bijol dell’Udinese (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Napoli non si fida di Rafa Marin e per gennaio pensa a Bijol dell’Udinese Siamo neanche a metà ottobre ma giustamente si lavora già per il futuro, per dare solidità al Napoli che ha i difensori centrali contati se parliamo di calciatori affidabili. Ne scrive la Gazzetta dello Sport. Rafa Marin non è ancora pronto per essere un punto di riferimento, mentre Juan Jesus può tamponare l’emergenza ma non essere un titolare aggiunto. Così, il Napoli sta valutando la possibilità di intervenire a gennaio per un altro centrale di livello, con esperienza internazionale e possibilmente anche di Serie A. Un giocatore pronto subito, giovane e con un ingaggio abbordabile. E tanti indizi portano a Jaka Bijol, 25enne difensore centrale dell’Udinese e della Slovenia. Ilnapolista.it - Il Napoli non si fida di Rafa Marin e per gennaio pensa a Bijol dell’Udinese Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilnon sidie perSiamo neanche a metà ottobre ma giustamente si lavora già per il futuro, per dare solidità alche ha i difensori centrali contati se parliamo di calciatori afbili. Ne scrive la Gazzetta dello Sport.non è ancora pronto per essere un punto di riferimento, mentre Juan Jesus può tamponare l’emergenza ma non essere un titolare aggiunto. Così, ilsta valutando la possibilità di intervenire aper un altro centrale di livello, con esperienza internazionale e possibilmente anche di Serie A. Un giocatore pronto subito, giovane e con un ingaggio abbordabile. E tanti indizi portano a Jaka, 25enne difensore centralee della Slovenia.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli in pole per Amar Dedic : sfida a Manchester United e Brighton - Il Napoli si prepara al mercato di gennaio con l’obiettivo di rinforzare la fascia destra. . Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Rudy Galetti su TeamTalk, il club partenopeo sarebbe in vantaggio nella corsa per Amar Dedic, talentuoso terzino del Red Bull Salisburgo. La richiesta si aggira intorno ai 28 milioni di euro, cifra che il Napoli potrebbe considerare per assicurarsi uno dei ... (Napolipiu.com)

Empoli - D’Aversa pensa già al Napoli : la battuta su Kvara “accende” la sfida - Il prossimo impegno dei partenopei si disputerà solo tra due settimane – complice la sosta dedicata alle nazionali – in casa dell’Empoli. D’Aversa ironico su Kvara – Lapresse – spazionapoliQuesta la battuta ironica di D’Aversa, apparso subito proiettato al match del Castellani. Il tecnico empolese, infatti, durante la conferenza stampa post-match di quest’oggi si è reso protagonista di una ... (Spazionapoli.it)

Inter - da Milano iniziano a temere il Napoli : messaggio di sfida Scudetto in diretta - Dovremo essere bravi a mangiare più punti possibili al Napoli, che oggi è primo in classifica. A confermarlo, d’altronde, sono anche le parole del centrocampista Davide Frattesi, intercettato da Sky Sport ancor prima del fischio d’inizio di Inter – Torino. Ma di sicuro la lotta scudetto sarà allargata a più squadre, almeno 4-5”. (Spazionapoli.it)