Il murale gigante di Kvaratskhelia illumina Tbilisi | la Georgia celebra il suo idolo

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Un omaggio monumentale per il talento del Napoli nel cuore della capitalena. In, l’entusiasmo per Khvichaha raggiunto nuove vette. Un enormeraffigurante il numero 77 del Napoli è apparso a, testimoniando l’amore incondizionato del popolono per il suo campione.pernel cuore diSull’intera facciata di un grattacielo nella capitalena, spicca ora l’immagine diinsieme ai connazionali Giorgi Mamardashvili, portiere del Valencia, e Georges Mikautadze, attaccante del Lione. Questo monumentalenon è solo un’opera d’arte urbana, ma anche un simbolo dell’orgoglio nazionale per i talenti che portano alto il nome dellanel calcio europeo.