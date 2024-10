Ilnapolista.it - Il ministro della famiglia: «La scultura di Napoli mostra che la fertilità va bene soltanto se maschile» (Il Giornale)

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Sta facendo discutere l’opera eretta in Piazza Municipio, nel cuore di, e realizzata dal maestro designer Gaetano Pesce, scomparso lo scorso aprile. Il nome è “Tu si ‘na cosa grande”, dicono che sia un’opera che raffiguri Pulcinella, ma è inequivocabilmente un fallo. Subito si sono movimentate le associazioni femministe e hanno inviato una lettera al sindaco Manfredi per chiedere la rimozione dell’opera “Il Pulcinella di Gaetano Pesce ha un carattere sfacciatamente fallico. È simbolodittatura patriarcale. Ne chiediamo l’immediata rimozione e chiediamo anche che si costituisca una consulta comunale femminile sulle scelte culturali e socialicittà di, di fronte al materializzarsi di scelte malfatte tipicamente maschili e sessiste che comunque impongono costi per la comunità fatta di donne e di uomini”.