‘Hanno ucciso l’Uomo Ragno è su Sky’ il cast | Dopo la serie sugli 883 sogniamo la reunion

(Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dal sogno di assistere alladegli 883 all’universalità della storia di Max Pezzali e Mauro Repetto che attraversa tempo e generazioni. Ne abbiamo parlato con Sydney Sibilia e i protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, rispettivamente nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto, in occasione della presentazione a Milano della– La leggendaria storia degli 883’, da oggi, 11 ottobre, su Sky e in streaming su Now. LaSky Orginal di Sibilia è ambientata a Pavia, alla fine degli Anni 80. I protagonisti sono Max Pezzali e Mauro Repetto, capaci di dar vita da giovanissimi, negli Anni 90, a un progetto diventato in pochi anni un vero e proprio fenomeno generazionale di portata nazionale.