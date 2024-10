Han Kang, chi è la prima scrittrice coreana a vincere il Nobel (Di venerdì 11 ottobre 2024) Come trascorrono la serata coloro che sperano di ricevere la chiamata più importante della propria vita? Cosa fanno di solito gli scrittori che attendono di ricevere un Nobel? Non chiedetelo a Han Kang, cui il Nobel per la letteratura è arrivato come una stella cometa in una sera nuvolosa. Non se l’aspettava, non stava neppure a guardare il cielo. Quando il presidente della prestigiosa associazione svedese l’ha chiamata, stava cenando assieme al figlio, come un giorno qualunque. E, ricevuta la notizia, ha “festeggiato con una tazza di tè”. La prima coreana a vincere il Nobel per la letteratura Se avesse dovuto essere un genio proveniente dall’Asia, ci si sarebbe attesi il nome di Murakami Haruki. Ma tutti i pronostici sono stati stravolti. Dilei.it - Han Kang, chi è la prima scrittrice coreana a vincere il Nobel Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Come trascorrono la serata coloro che sperano di ricevere la chiamata più importante della propria vita? Cosa fanno di solito gli scrittori che attendono di ricevere un? Non chiedetelo a Han, cui ilper la letteratura è arrivato come una stella cometa in una sera nuvolosa. Non se l’aspettava, non stava neppure a guardare il cielo. Quando il presidente della prestigiosa associazione svedese l’ha chiamata, stava cenando assieme al figlio, come un giorno qualunque. E, ricevuta la notizia, ha “festeggiato con una tazza di tè”. Lailper la letteratura Se avesse dovuto essere un genio proveniente dall’Asia, ci si sarebbe attesi il nome di Murakami Haruki. Ma tutti i pronostici sono stati stravolti.

Han Kang vince il Premio Nobel per la Letteratura 2024 - Han Kang @Foto Crediti Ansa – VelvetMagUn riconoscimento per la Corea del Sud La vittoria di Han Kang del Nobel per la Letteratura rappresenta un traguardo non solo personale ma anche per l’intero paese. Traumi storici e fragilità umane Han Kang non si limita a raccontare storie individuali, ma riesce a collegare le esperienze personali con eventi storici e sociali. (Velvetmag.it)

Han Kang e la sorpresa per il Nobel : «Ero a cena con mio figlio». In Corea è assalto a librerie e siti internet - I siti dei due più grandi negozi online sono andati in crash. Tanto da venire sorpresa dalla chiamata del segretario permanente dell’Accademia reale svedese Mats Malm poco dopo che aveva finito di cenare col figlio. Dopo aver raccontato di essere stata presa alla sprovvista in un momento di normalissima quotidianità, Han Kang ha ringraziato per il riconoscimento: «Sono davvero onorata e apprezzo ... (Open.online)

Il Nobel a Han Kang e il momento d’oro della cultura coreana - Han Kang ha vinto il Nobel per la Letteratura 2024. Il suo successo è quello di un Paese intero che ha fatto della cultura - alta o bassa che sia - un punto di forza. The post Il Nobel a Han Kang e il momento d’oro della cultura coreana appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)