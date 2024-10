Goggia “Ho fatto davvero fatica ma sono molto fiduciosa” (Di venerdì 11 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “Ho fatto veramente fatica, sono fermamente convinta che le coincidenze non esistano e trovare una spiegazione alla batosta che ho preso a febbraio è veramente difficile. Però mi è capitata e l’ho accettata, sebbene con molto fatica, e ho sempre lavorato anche fisicamente, nonostante dentro di me fossi abbastanza disperata. Ho fatto il possibile per essere nelle condizioni in cui sono, non ho ancora sciato senza piastra ma posso dire di essere molto fiduciosa”. Lo ha dichiarato la sciatrice azzurra Sofia Goggia durante il Fisi Media Day a Milano. (ITALPRESS). pia/mc/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Goggia “Ho fatto davvero fatica ma sono molto fiduciosa” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “Hoveramentefermamente convinta che le coincidenze non esistano e trovare una spiegazione alla batosta che ho preso a febbraio è veramente difficile. Però mi è capitata e l’ho accettata, sebbene con, e ho sempre lavorato anche fisicamente, nonostante dentro di me fossi abbastanza disperata. Hoil possibile per essere nelle condizioni in cui, non ho ancora sciato senza piastra ma posso dire di essere”. Lo ha dichiarato la sciatrice azzurra Sofiadurante il Fisi Media Day a Milano. (ITALPRESS). pia/mc/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo

