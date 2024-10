Gli angeli delle corsie. Dalle pillole alla realtà virtuale. Ecco gli infermieri del futuro (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dagli infermieri come somministratori di pastiglie a professionisti della cura con tanto di laurea triennale, specialistica e dottorato di ricerca che si esercitano con le più moderne tecnologie di realtà virtuale immersiva. Gli studenti, indossando il visore, si trovano direttamente al letto del paziente per eseguire un elettrocardiogramma o somministrare una cura. All’università Bicocca l’ultima frontiera delle Scienze infermieristiche delineata da Massimo Alberio, direttore didattico del corso di laurea in infermieristica del San Gerardo, in occasione dei 60 anni della Scuola convitto infermiere diplomate all’ospedale San Gerardo di Monza. Ilgiorno.it - Gli angeli delle corsie. Dalle pillole alla realtà virtuale. Ecco gli infermieri del futuro Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Daglicome somministratori di pastiglie a professionisti della cura con tanto di laurea triennale, specialistica e dottorato di ricerca che si esercitano con le più moderne tecnologie diimmersiva. Gli studenti, indossando il visore, si trovano direttamente al letto del paziente per eseguire un elettrocardiogramma o somministrare una cura. All’università Bicocca l’ultima frontieraScienzestiche delineata da Massimo Alberio, direttore didattico del corso di laurea instica del San Gerardo, in occasione dei 60 anni della Scuola convitto infermiere diplomate all’ospedale San Gerardo di Monza.

