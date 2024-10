Sport.quotidiano.net - Giro di Lombardia 2024: altimetria, percorso favoriti e orari tv

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Bologna, 11 ottobre– Si chiude la stagione ciclistica con la classica delle foglie morte, che tradotto significadi. Sarà un’altra occasione per vedere all’opera in Italia Tadej Pogacar, che ci arriva da super favorito dopo aver vinto il mondiale e sfoggiato la maglia iridata nel trionfo in solitaria aldell’Emilia, vinto e dominato con un attacco sul primo passaggio sul San Luca. Mostruoso. Ma gli avversari ci sono e vorranno prendersi l’ultima vittoria stagionale, per una corsa che promette spettacolo con la presenza di Marc Hirschi, Remco Evenepoel e Matteo Jorgenson. Sarà undimodificato dal maltempo, perché le recenti piogge hanno imposto agli organizzatori di togliere la salita del Passo Ganda e di modificare la sede di arrivo che non sarà più sul Lungo Lario.