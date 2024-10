Giornate FAI d'Autunno 2024: tanti i siti da scoprire anche a Somma Vesuviana (Di venerdì 11 ottobre 2024) In occasione delle Giornate FAI d'Autunno, sabato 12 e domenica 13 ottobre, tante i siti di interesse da scoprire anche a Somma Vesuviana.Dalle ore 9 e 30 alle ore 17 e 30, apertura straordinaria della meravigliosa Cappella della Pio Laical al Borgo del Casamale. anche con guide speciali come Napolitoday.it - Giornate FAI d'Autunno 2024: tanti i siti da scoprire anche a Somma Vesuviana Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) In occasione delleFAI d', sabato 12 e domenica 13 ottobre, tante idi interesse da.Dalle ore 9 e 30 alle ore 17 e 30, apertura straordinaria della meravigliosa Cappella della Pio Laical al Borgo del Casamale.con guide speciali come

Gaeta / Giornate di allergologia e di pneumologia - bilancio positivo per la XXXI edizione [VIDEO] - GAETA – Fare rete, soprattutto, con i medici di medicina territoriale per avviare una concertazione diagnostica contro le patologie respiratorie che, dopo l’emergenza pandemica, continuano a pesare sui bilanci della sanità pubblica con gli innegabili risvolti di natura economica e sociale. Questo obiettivo è stato ampiamente centrato lo scorso fine settimana in occasione dello svolgimento della ... (Temporeale.info)

Giornate Fai d’autunno : fine settimana tra luoghi d’arte - siti storici e natura - LECCE – La 13esima edizione delle “Giornate Fai d’autunno” è alle porte: sabato e domenica, infatti, circa 700 siti in tutta Italia, alcuni dei quali di solito inaccessibili, potranno essere visitati. Trattandosi di un’iniziativa utile alla raccolta pubblica dei fondi, è suggerito un contributo a. (Lecceprima.it)

Tornano le giornate Fai d'autunno : ecco i siti visitabili in città - Sabato 12 e domenica 13 ottobre tornano anche ad Agrigento le "Giornate Fai d'autunno", il grande evento nazionale di partecipazione attiva e raccolta pubblica di fondi promosso dal fondo ambiente italiano. In Sicilia saranno svolte visite a contributo libero in 40 luoghi inaccessibili o poco... (Agrigentonotizie.it)