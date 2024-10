Ghali: «Mia mamma si è ammalata di cancro per la terza volta, ha subito un'operazione. Ho pensato di smettere di fare musica, a che servono soldi e successo?» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il rapper ha parlato della recente operazione della madre Amel, che «grazie a Dio è andata bene», con un post social in cui racconta che proprio in quei giorni di «paura» ha scritto il nuovo brano Niente panico Vanityfair.it - Ghali: «Mia mamma si è ammalata di cancro per la terza volta, ha subito un'operazione. Ho pensato di smettere di fare musica, a che servono soldi e successo?» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il rapper ha parlato della recentedella madre Amel, che «grazie a Dio è andata bene», con un post social in cui racconta che proprio in quei giorni di «paura» ha scritto il nuovo brano Niente panico

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Ho scritto la canzone più importante della mia vita”: Ghali lancia “Niente panico”, il nuovo singolo - "Miracoli, come Dio che risponde al coraggio rimuovendo gli ostacoli. È la legge dell’amore ed è l’amore che fa muovere gli atomi... La vita ti riserva dei regali che tu neanche ti immagini" ... (deejay.it)

Cancro per la terza volta, dedica di Ghali alla mamma - Con una toccante lettera postata sui social, Ghali presenta il nuovo singolo dedicato alla madre Amel, colpita per la terza volta da un cancro. La canzone, intitolata Niente panico è per il rapper «la ... (msn.com)

“Niente panico”: testo e significato del nuovo singolo di Ghali - Esce oggi, venerdì 11 ottobre, “Niente panico“, il nuovo singolo di Ghali. Un brano molto intimo che lui stesso ha definito come “il più importante della sua vita” in quanto scritto in un momento part ... (tag24.it)