Furti ai calciatori del Napoli, De Laurentiis ha drizzato le antenne, conosce le insidie della città (Repubblica) (Di venerdì 11 ottobre 2024) I calciatori del Napoli hanno fatto una tripletta che avrebbero decisamente preferito evitare. Prima il furto dell’orologio di Neres appena sbarcato in città, poi il tentato furto con pedinamento su sito da Juan Jesus e infine l’auto risata a Politano. Tre episodi che sarebbero slegati, frutto di singoli raid secondo gli investigatori della Polizia di Stato di Napoli che escludono che ci sia una regia unica, ma che preoccupano e non poco l’ambiente azzurro. Anche il presidente Aurelio De Laurentiis, scrive oggi Repubblica ha drizzato le orecchie e si è messo in guardia dopo i recenti accadimenti De Laurentiis pensa alla sicurezza dei calciatori del Napoli “A vigilare sulla sicurezza dei giocatori penseranno le forze dell’ordine ed è possibile che le misure di sicurezza intorno a Di Lorenzo e compagni siano intensificate. Ilnapolista.it - Furti ai calciatori del Napoli, De Laurentiis ha drizzato le antenne, conosce le insidie della città (Repubblica) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Idelhanno fatto una tripletta che avrebbero decisamente preferito evitare. Prima il furto dell’orologio di Neres appena sbarcato in, poi il tentato furto con pedinamento su sito da Juan Jesus e infine l’auto risata a Politano. Tre episodi che sarebbero slegati, frutto di singoli raid secondo gli investigatoriPolizia di Stato diche escludono che ci sia una regia unica, ma che preoccupano e non poco l’ambiente azzurro. Anche il presidente Aurelio De, scrive oggihale orecchie e si è messo in guardia dopo i recenti accadimenti Depensa alla sicurezza deidel“A vigilare sulla sicurezza dei giocatori penseranno le forze dell’ordine ed è possibile che le misure di sicurezza intorno a Di Lorenzo e compagni siano intensificate.

