“Da quando mia figlia va alle medie non ha più tempo per fare niente”, lo sfogo della mamma contro i troppi compiti per casa (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una mamma, esasperata dalla mole di compiti assegnati alla figlia che frequenta la scuola media, ha affidato a X il suo sfogo, scatenando una discussione che sta rapidamente diventando virale. "Da quando mia figlia va alle medie non ha più tempo per fare niente", scrive la donna. L'articolo “Da quando mia figlia va alle medie non ha più tempo per fare niente”, lo sfogo della mamma contro i troppi compiti per casa . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una, esasperata dalla mole diassegnati allache frequenta la scuola media, ha affidato a X il suo, scatenando una discussione che sta rapidamente diventando virale. "Damiavanon ha piùper", scrive la donna. L'articolo “Damiavanon ha piùper”, loper

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nina Rima : “Sono stata violentata quando avevo 15 anni - al mio stupratore auguro una figlia femmina” - Con la pubblicazione del suo libro, ha scelto di raccontare una delle sue esperienze più traumatiche: "Mi stuprò in cinque minuti, poi mi disse: 'Se sapevo che eri così mi risparmiavo la fatica'". Dall'adolescenza difficile all'incidente che le causò l'amputazione della gamba, Nina Rima non ha avuto una vita rose e fiori. (Fanpage.it)

Sinner - parla Naldi : “Caso doping? Sono dispiaciuto. Jannik mi ha scritto quando è nata mia figlia” - Non posso dire altro, spero solo, prima o poi, di poter raccontare anche io cosa è successo per dare un quadro generale, come sa chi ha letto la sentenza”. Tanti i messaggi di affetto, ma diversi anche gli insulti arrivati sui social: “Ho ricevuto e letto cose non belle, ma fa parte del gioco”. Dal club bolognese sono stati molto gentili nei miei confronti subito dopo quello che è successo. (Sport.quotidiano.net)

Wanda : “Perchè non ho seguito Icardi in Turchia. La malattia? Quando mia figlia mi porta le pillole…” - L'argentina è tornata a parlare stavolta ai microfoni di Telefe soffermandosi non solo sulla sua salute fisica. (Golssip.it)