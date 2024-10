Romadailynews.it - Da domani “Sissy” di Eitan Pitigliani in esclusiva su Raiplay

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Presentato ieri in Parlamento, in una Conferenza stampa presieduta dall’On. Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati,, il nuovo film breve di(“Like a Butterfly”, “InsaneLove”), prodotto da Martina Borzillo per Movi Production con Rai Cinema, assieme al produttore americano Andrew Carlberg (produttore premio Oscar®per “Skin” nel 2019) sarà disponibile suina partire da, 12 Ottobre. Per la regia diconta un cast d’eccezione tra cui Vince Vivenzio (“Campo di Battaglia” di Gianni Amelio), Fortunato Cerlino (“Gomorra”, “Lamborghini”), oltre alla partecipazione speciale di Mirella D’Angelo (“Apartment zero” di M. Donovan, “Tenebre” di D.