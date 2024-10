Conte a Genova con Orlando: “Nessun problema a chiudere la campagna con Schlein e Avs. Liguria governata facendo interessi degli amici” (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Questa estate in piazza De Ferrari, a Genova, abbiamo raccolto appello all’unità dei liguri per superare il sistema-Toti, abbiamo un progetto politico condiviso e un candidato, Andrea Orlando, e non ho Nessun problema a chiudere la campagna elettorale con Elly Schlein e Avs”. Così oggi il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a Genova per visitare il cantiere dello scolmatore del Bisagno (in ritardo di anni), l’Ospedale Villa Scassi e presentare le proposte più identitarie per l’elettorato pentastellato ne programma per le regionali. Ilfattoquotidiano.it - Conte a Genova con Orlando: “Nessun problema a chiudere la campagna con Schlein e Avs. Liguria governata facendo interessi degli amici” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Questa estate in piazza De Ferrari, a, abbiamo raccolto appello all’unità dei liguri per superare il sistema-Toti, abbiamo un progetto politico condiviso e un candidato, Andrea, e non holaelettorale con Ellye Avs”. Così oggi il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, aper visitare il cantiere dello scolmatore del Bisagno (in ritardo di anni), l’Ospedale Villa Scassi e presentare le proposte più identitarie per l’elettorato pentastellato ne programma per le regionali.

