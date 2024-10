Chiara Petrolini, scena muta per la 3° volta con gli investigatori: "Non dice se il primo figlio è nato vivo o morto" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Convocata dagli investigatori per far luce sul primo parto, ossia quello del bambino nato il 12 maggio 2023, Chiara Petrolini fa scena muta per la terza volta in poco tempo. Dunque non ha rivelato se il piccolo è nato vivo o morto, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Chiara Petrolini, scena Ilgiornaleditalia.it - Chiara Petrolini, scena muta per la 3° volta con gli investigatori: "Non dice se il primo figlio è nato vivo o morto" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Convocata dagliper far luce sulparto, ossia quello del bambinoil 12 maggio 2023,faper la terzain poco tempo. Dunque non ha rivelato se il piccolo è, avvalendosi della facoltà di non rispondere.

Chiara Petrolini - feste e grigliate in giardino col neonato già sepolto - Anche io ho un bambino nato nel 2023 e sapere che il mio gioca nel cortile mentre di là erano sotto terra, ti lascia attonita». A proposito di presunti dissidi tra le due famiglie, la donna ha precisato che non c’è stata alcuna lite per la siepe: “hanno tagliato la siepe loro di là e l’abbiamo ridimensionata anche noi”. (361magazine.com)