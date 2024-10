Lanazione.it - Carabinieri arrestate quattro persone accusate di aver commesso 35 furti di attrezzature agricole e cavi di rame in diverse province

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Arezzo, 11 ottobre 2024 – Ieri, al termine di un’articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona, idella Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savona, con il supporto dei comandi territorialmente competenti, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere arrestando, rintracciate in vari comuni nelledi Torino ed Arezzo, ritenute responsabili, a vario titolo e in concorso, di ben 35die ingenti quantitativi dielettrici in, commessi in vari comuni nelle provincie di Savona, Cuneo, La Spezia e Varese, nel periodo da maggio 2023 a febbraio 2024.