Capello ricorda il suo Milan e lancia una frecciatina: «All’epoca sapevamo chi doveva battere i rigori» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Fabio Capello ha parlato al Festival dello Sport del Milan degli Invicibili, approfittandone per lanciare una frecciatina alla situazione dell’attuale Milan e a Leao. «Eravamo molto organizzati, All’epoca sapevamo chi doveva battere i rigori. Erano giocatori fantastici, ma non si accontentavano mai. Oggi, invece, il mondo del calcio è pieno di giocatori che si accontentano. Non voglio fare nomi, ma sto pensando a un giocatore che inizia con la L». Capello contro Theo: «Ce li ricordiamo Baresi e Maldini, no? Lui da capitano ha portato solo negatività» Il Milan di Fonseca è il tema di giornata. O meglio l’anarchia nello spogliatoio rossonero, resa evidente dai rigori tirati (e sbagliati) a Firenze. La Gazzetta dello Sport ha chiesto un parere a Fabio Capello: «Ciò che è accaduto è semplicemente inaccettabile. Quando si prepara una partita, si fanno e comunicano delle scelte ben precise. Ilnapolista.it - Capello ricorda il suo Milan e lancia una frecciatina: «All’epoca sapevamo chi doveva battere i rigori» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Fabioha parlato al Festival dello Sport deldegli Invicibili, approfittandone perre unaalla situazione dell’attualee a Leao. «Eravamo molto organizzati,chi. Erano giocatori fantastici, ma non si accontentavano mai. Oggi, invece, il mondo del calcio è pieno di giocatori che si accontentano. Non voglio fare nomi, ma sto pensando a un giocatore che inizia con la L».contro Theo: «Ce li ricordiamo Baresi e Maldini, no? Lui da capitano ha portato solo negatività» Ildi Fonseca è il tema di giornata. O meglio l’anarchia nello spogliatoio rossonero, resa evidente daitirati (e sbagliati) a Firenze. La Gazzetta dello Sport ha chiesto un parere a Fabio: «Ciò che è accaduto è semplicemente inaccettabile. Quando si prepara una partita, si fanno e comunicano delle scelte ben precise.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Capello : “Nel mio Milan si rispettavano tutti. Ibrahimovic ha potenziale - ma …” - Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, toccando anche il tema relativo a Zlatan Ibrahimovic. (Pianetamilan.it)

Milan - Capello punge : “Prima si sapeva chi calciava i rigori”. Poi attacca Leao - Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni tornando a parlare di Fiorentina-Milan e attaccando Rafael Leao. (Pianetamilan.it)

Capello punge Fonseca : “Nel Milan degli invincibili si sapeva chi tirava i rigori” - The post Capello punge Fonseca: “Nel Milan degli invincibili si sapeva chi tirava i rigori” appeared first on SportFace. . Gli allenatori stranieri che venivano a vederci in allenamento rimanevano meravigliati per la voglia di lavorare che avevano. Chiaro il riferimento a quanto accaduto nell’ultima giornata di Serie A, in cui il Milan ha perso contro la Fiorentina dopo aver sbagliato due ... (Sportface.it)