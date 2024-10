Borsa | l' Europa allunga Milano +06% con Mps in luce

Borsa: l'Europa allunga, Milano +0,6% con Mps in luce (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le Borse europee allungano nel finale di seduta con l'indice d'area, lo Stoxx 600, che sale di oltre mezzo punto. Milano guadagna lo 0,6% con Mps che sale del 3% dopo le ipotesi di un nucleo di imprenditori italiani interessati ad entrare nel capitale. Giù Tim (-4,5%) in linea con il settore. Tra le altre Piazze, Francoforte registra un +0,6%, Parigi un +0,4%, Madrid un +0,5%. Lo spread cala con il differenziale tra Btp e Bund che scende nell'area dei 128 punti. E rallenta anche il rialzo dei rendimenti con il decennale italiano al 3,57%. Quotidiano.net - Borsa: l'Europa allunga, Milano +0,6% con Mps in luce Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le Borse europeeno nel finale di seduta con l'indice d'area, lo Stoxx 600, che sale di oltre mezzo punto.guadagna lo 0,6% con Mps che sale del 3% dopo le ipotesi di un nucleo di imprenditori italiani interessati ad entrare nel capitale. Giù Tim (-4,5%) in linea con il settore. Tra le altre Piazze, Francoforte registra un +0,6%, Parigi un +0,4%, Madrid un +0,5%. Lo spread cala con il differenziale tra Btp e Bund che scende nell'area dei 128 punti. E rallenta anche il rialzo dei rendimenti con il decennale italiano al 3,57%.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Milano - al Forum di Assago Elly Schlein sale sul palco (e rappa) con J-Ax – Il video - E non erano soli. , pardon. «Si muove benissimo. Almeno per il brano “Così Com’è”, del 1996 tratto dall’album omonimo, su cui Schlein si è cimentata. Si vede che ha l’X Factor». E ancora: «Ehi Siri, dammi una definizione di cringe» o «Alla faccia di chi la definisce noiosa e antica». twitter. com/hmYvALZYJj— Marco Fattorini (@MarcoFattorini) October 9, 2024 In tutto questo Elly Schlein ora ... (Open.online)

Maltempo - piogge intense a Milano : Lambro sale oltre quota 2 metri - L’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile del comune di Milano, Marco Granelli, in un post su Facebook, ha diffuso aggiornamenti sulle condizioni del maltempo nel capoluogo meneghino. La vasca ieri è stata svuotata ed è pronta ad accogliere la piena”, scrive Granelli nel post. A Ponte Lambro le squadre MM e Protezione civile sono presenti e stanno monitorando l’andamento della fognatura e ... (Lapresse.it)

Milano - al Forum di Assago Elly Schlein sale sul palco (e rappa) con J-Ax – Il video - pic. Si vede che ha l’X Factor». , pardon. «Si muove benissimo. ?? pic. Questi sono solo alcuni dei commenti sui social mentre spopola il video della attuale segretaria del Pd Elly Schlein intenta a a cantare con J-Ax sul palco del Forum di Assago a Milano. Sono l’eccezione che invalida la regola, fa male quando cado in testa tipo tegola», recitano alcune strofe del brano. (Open.online)