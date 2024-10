Basket, Serie A2 2024/2025: terza vittoria consecutiva per Udine, battuta Cento (Di venerdì 11 ottobre 2024) terza vittoria consecutiva per Udine, che nell’anticipo della quarta giornata della Serie A2 2024/2025 di Basket batte Cento per 87-69. Avvio sprint per gli uomini di coach Vertemati, che chiudono il primo quarto 27-13. Gli ospiti si riavvicinano nel secondo quarto, ma al rientro dagli spogliatoi è ancora Udine ad allungare in maniera importante (parziale da 27-17) chiudendo il match. Per i friulani da sottolineare i 15 punti di Alibegovic e i 13 di Caroti, entrambi partiti dalla panchina. RISULTATI E CLASSIFICHE Basket, Serie A2 2024/2025: terza vittoria consecutiva per Udine, battuta Cento SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)per, che nell’anticipo della quarta giornata dellaA2dibatteper 87-69. Avvio sprint per gli uomini di coach Vertemati, che chiudono il primo quarto 27-13. Gli ospiti si riavvicinano nel secondo quarto, ma al rientro dagli spogliatoi è ancoraad allungare in maniera importante (parziale da 27-17) chiudendo il match. Per i friulani da sottolineare i 15 punti di Alibegovic e i 13 di Caroti, entrambi partiti dalla panchina. RISULTATI E CLASSIFICHEA2perSportFace.

