Terzotemponapoli.com - Baiano: ”Napoli favorito al titolo? No, la squadra da battere è l’Inter”

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Francesco: “al? No, lada. Vi spiego perché” La testata sportiva News.Superscommesse.it ha intervistato in esclusiva Francesco, detto “Ciccio”. L’ex calciatore partenopeo, attualmente tecnico dell’Aglianese, ha trattato diversi argomenti relativi alla Serie A, tra cui la lotta Scudetto e le chance di successo deldi Conte, attualmente primo in classifica. Queste le sue parole:, ildi Conte è partito alla grande con 16 punti nelle prime 7 gare: considerando che non disputa le Coppe, possiamo già affermare che sia la favorita numero uno nella lotta per il? “No, secondo me, lada. È vero che disputa le Coppe, ma se non succede nulla in fatto d’infortuni dispone di 2 giocatori per ruolo, in alcuni casi 3.