Autobus caos trasporti | Nessuna intesa con Seta Si va verso lo sciopero

"A seguito della mancata intesa nell'incontro con la direzione di Seta sull'adeguamento delle indennità e sulla gestione del personale, si va verso lo sciopero". Queste le parole dei sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro Modena, che ieri hanno partecipato all'incontro con l'azienda. "I sindacati lo scorso 14 agosto avevano proclamato lo stato di agitazione in Seta Modena. Dopo l'incontro del 19 settembre in Prefettura i sindacati hanno deciso di sospendere lo stato di agitazione a seguito dell'intesa di fissare un incontro per discutere i temi previsti nella piattaforma presentata lo scorso giugno – fanno sapere –.

