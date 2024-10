Aurora boreale sull’Italia, spettacolo rarissimo: il cielo diventa rosa (Di venerdì 11 ottobre 2024) Giovedì sera i cieli del Nord Italia sono stati teatro di uno spettacolo naturale raro e affascinante: un’Aurora boreale che ha illuminato diverse città, tra cui Milano, Torino, Modena, Ravenna e le zone del lago di Como. L’evento, che ha sorpreso e incantato gli appassionati di fenomeni celesti, è stato innescato da una tempesta geomagnetica di classe G4, una delle più intense, che ha permesso alla luce danzante di essere visibile anche a latitudini più basse rispetto al solito. La causa dell’Aurora: la tempesta geomagnetica L’Aurora boreale di giovedì è stata il risultato di una potente tempesta geomagnetica originatasi dalla macchia solare AR 3848. Martedì 8 ottobre, questa regione del Sole ha prodotto un brillamento solare di classe X 1.8, tra i più potenti della scala, che ha temporaneamente causato blackout radio nelle aree terrestri rivolte verso la nostra stella. Thesocialpost.it - Aurora boreale sull’Italia, spettacolo rarissimo: il cielo diventa rosa Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Giovedì sera i cieli del Nord Italia sono stati teatro di unonaturale raro e affascinante: un’che ha illuminato diverse città, tra cui Milano, Torino, Modena, Ravenna e le zone del lago di Como. L’evento, che ha sorpreso e incantato gli appassionati di fenomeni celesti, è stato innescato da una tempesta geomagnetica di classe G4, una delle più intense, che ha permesso alla luce danzante di essere visibile anche a latitudini più basse rispetto al solito. La causa dell’: la tempesta geomagnetica L’di giovedì è stata il risultato di una potente tempesta geomagnetica originatasi dalla macchia solare AR 3848. Martedì 8 ottobre, questa regione del Sole ha prodotto un brillamento solare di classe X 1.8, tra i più potenti della scala, che ha temporaneamente causato blackout radio nelle aree terrestri rivolte verso la nostra stella.

