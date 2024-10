Quotidiano.net - Antitrust sanziona Blupark per supplemento su carta credito

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Prosegue l'attività dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell'ambito del credit card surcharge, ilrichiesto per pagamento con la carte di. L'Agcm, si legge in una nota dell'Autorità, ha accertato l'inottemperanza della societàal divieto disposto con la propria delibera e ha irrogato una sanzione pari a 20mila euro, ai sensi del Codice del Consumo. Il divieto riguardava l'applicazione ai consumatori di undi prezzo per il pagamento condi(credit card surcharge) dei carburanti erogati dalla società.