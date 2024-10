America’s Cup femminile 2024 oggi: orari 11 ottobre, programma Luna Rossa, tv, streaming (Di venerdì 11 ottobre 2024) oggi, venerdì 11 ottobre, è prevista una giornata particolarmente intensa a Barcellona per quanto riguarda la Women’s America’s Cup 2024, prima storica edizione della Coppa America femminile di vela. I numerosi rinvii di questa settimana hanno portato gli organizzatori alla decisione di accorpare in un solo giorno le ultime regate della fase a gironi e le semifinali. In mattinata dalle ore 10.10 si svolgeranno (meteo permettendo) le tre prove conclusive del gruppo A, quello dei team ufficiali di Coppa America, con Luna Rossa impegnata nelle acque catalane per difendere un posto nella top3 e accedere così alla fase successiva. Nel pomeriggio, dalle 14.10, ci sarebbero poi le quattro regate di flotta valevoli per le Semifinal Series. Oasport.it - America’s Cup femminile 2024 oggi: orari 11 ottobre, programma Luna Rossa, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), venerdì 11, è prevista una giornata particolarmente intensa a Barcellona per quanto riguarda la Women’sCup, prima storica edizione della Coppa Americadi vela. I numerosi rinvii di questa settimana hanno portato gli organizzatori alla decisione di accorpare in un solo giorno le ultime regate della fase a gironi e le semifinali. In mattinata dalle ore 10.10 si svolgeranno (meteo permettendo) le tre prove conclusive del gruppo A, quello dei team ufficiali di Coppa America, conimpegnata nelle acque catalane per difendere un posto nella top3 e accedere così alla fase successiva. Nel pomeriggio, dalle 14.10, ci sarebbero poi le quattro regate di flotta valevoli per le Semifinal Series.

