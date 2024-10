Ilrestodelcarlino.it - Al Forum una rassegna internazionale

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ha davvero un respirola nuova edizione di "Eventi", ladi incontri con l’autore (organizzata da Bper Banca con il patrocinio del Comune) che ripartirà domenica prossima al BperMonzani di via Aristotele. Per questo autunno letterario modenese è stato annunciato un primo terzetto di ospiti di alto livello, Mario Calabresi, Paula Hawkins e Chiara Gamberale, e già si è appreso il nome dell’autore che aprirà novembre, Jeffery Deaver, uno dei maestri internazionali del thriller. La nuova edizione di "Eventi" prenderà il via dopodomani alle 17.30 con il giornalista e scrittore Mario Calabresi che presenterà "Il tempo del bosco" (Mondadori), in dialogo con Eugenio Tangerini. Un viaggio in Italia alla ricerca delle storie di chi ha saputo trovare una strada nel ‘bosco’ delle incertezze.