Al Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese il primo incontro della "Pannolinoteca" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sabato dalle ore 10 alle ore 12 presso il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese in via Fortis 12 a Forlì si svolgerà il primo incontro della “Pannolinoteca”, un servizio di orientamento-consulenza gratuito gestito dai volontari del Gaaf di Faenza per mamme e papà che vogliono saperne di Forlitoday.it - Al Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese il primo incontro della "Pannolinoteca" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sabato dalle ore 10 alle ore 12 presso ilper lein via Fortis 12 a Forlì si svolgerà il”, un servizio di orientamento-consulenza gratuito gestito dai volontari del Gaaf di Faenza per mamme e papà che vogliono saperne di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sgomberato il centro sociale Casaloca - ci vivevano 40 famiglie che avevano perso la casa : dormiranno in tenda - Mercoledì 2 ottobre, in viale Sarca 183 a Milano, è stato sgomberato dalla Polizia il centro sociale Casaloca. All'interno ci abitavano 40 lavoratori immigrati incensurati.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Uomini e padri separati : al Centro per le Famiglie un laboratorio gratuito di auto-aiuto - Ti stai separando? Ti senti solo e disorientato? Cerchi aiuto psicologico Ti manca una abitazione? Hai difficoltà di relazione con i figli e con l’ex coniuge? Vorresti confrontarti con altri uomini e padri separati che stanno attraversando la tua stessa esperienza? Sono alcune domande alle... (Modenatoday.it)

"Seguici... a passo lento". Sul Pubblico Passeggio il Centro per le Famiglie in festa - . . . Una tre giorni di festa che dal 4 al 6 ottobre animerà il Pubblico Passeggio tra laboratori, biciclettate, spettacoli e attività varie rivolte ai bambini e ai loro accompagnatori adulti, grazie alla terza edizione di "Seguici. a passo lento", manifestazione che il Centro per le Famiglie promuove. (Ilpiacenza.it)