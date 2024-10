Accoltellato nel Milanese, muore 30enne (Di venerdì 11 ottobre 2024) 11.47 Un uomo è morto, la scorsa notte, a Rozzano, nel Milanese, per una profonda ferita al petto inferta con un'arma da taglio. Il giovane, 30 anni, è stato trovato per strada, intorno alle 3, dai carabinieri, ed è stato trasportato all'ospedale dove è morto. Era incensurato e viveva,non lontano da dove è stato trovato riverso a terra, con la madre e il fratello. Lavorava in una catena di negozi. Al momento non si esclude nemmeno l'aggressione casuale. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) 11.47 Un uomo è morto, la scorsa notte, a Rozzano, nel, per una profonda ferita al petto inferta con un'arma da taglio. Il giovane, 30 anni, è stato trovato per strada, intorno alle 3, dai carabinieri, ed è stato trasportato all'ospedale dove è morto. Era incensurato e viveva,non lontano da dove è stato trovato riverso a terra, con la madre e il fratello. Lavorava in una catena di negozi. Al momento non si esclude nemmeno l'aggressione casuale.

