A Quiet Place | The Road Ahead presenta una funzionalità incredibile

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Saber Interactive e lo sviluppatore Stormind Games sono entusiasti di rivelare la funzione Rilevamento del rumore del microfono in A: The, il gioco horror per giocatore singolo ispirato al franchise acclamato dalla Paramount Pictures, in uscita il 17 ottobre per Playstation 5, Xbox Series XS e PC. Attivando il microfono, questa funzione opzionale consente alle letali creature del gioco di rilevare ogni suono emesso nella vita reale, portando l’orrore direttamente nella vostra stanza. Scoprite come ci si sente quando qualsiasi rumore può tradirvi con il nuovo trailer live-action del gioco “Survive in Silence”! Questa nuova funzione opzionale sarà decisamente importante per tutti coloro che desiderano un’esperienza ancora più immersiva nel mondo di Adove, ricordiamo, i mostri cacciano gli esseri umani proprio grazie al rumore.