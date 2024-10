Strumentipolitici.it - 10 Ottobre 2024 – Israele attacca in prossimità delle basi Unfil, due peacekeeper feriti e ILA esproprierà sede Unrwa a Gerusalemme per fare case

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Le forze israeliane hanno lanciato un violento raid aereo contro la città di Naqoura, nel sud del Libano, nei pressi del quartier generale della missione Onu in Libano (Unifil). Lo riporta l’agenzia di stampa libanese Nna. Gli atti ostili compiuti e reiterati dalle forze israeliane” contro la base Unifil 1-31 in Libano “potrebbero costituire crimini di guerra e sicuramente rappresentanogravissime violazioni alle norme del diritto internazionale umanitario”. Di sicuro “non si tratta di un errore” o di “un incidente”. Così in conferenza stampa trasmessa in streaming da Palazzo Chigi il ministro della Difesa Guido Crosetto. L’Autorità territoriale israeliana (ILA) sta sequestrando il terreno dellacentrale dell’per costruire 1.440 unità abitative.