Vuoi vivere a lungo? Bastano queste due caratteristiche: verifica se ce le hai anche tu (Di giovedì 10 ottobre 2024) C’è chi ricerca la felicità, c’è chi ricerca la longevità (meglio ricercare entrambe). Ma come si ottiene quest’ultima? La ricerca della longevità ha sempre affascinato l’umanità, spingendo scienziati e ricercatori a indagare quali possano essere i segreti per una vita più lunga e sana. Recentemente, uno studio condotto in Cina ha gettato luce su due caratteristiche psicologiche che potrebbero avere un impatto significativo sulla nostra aspettativa di vita. La longevità ha una formula ben chiara: servono queste due caratteristiche – notizie.comLa resilienza, ovvero la capacità di affrontare le avversità adattandosi e reagendo positivamente, emerge come uno dei fattori determinanti per vivere più a lungo. Secondo i ricercatori dell’Università Sun Yat-Sen di Shenzhen, coloro che dimostrano una maggiore resilienza mentale tendono ad avere un minor rischio di morte per qualsiasi causa. Notizie.com - Vuoi vivere a lungo? Bastano queste due caratteristiche: verifica se ce le hai anche tu Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) C’è chi ricerca la felicità, c’è chi ricerca la longevità (meglio ricercare entrambe). Ma come si ottiene quest’ultima? La ricerca della longevità ha sempre affascinato l’umanità, spingendo scienziati e ricercatori a indagare quali possano essere i segreti per una vita più lunga e sana. Recentemente, uno studio condotto in Cina ha gettato luce su duepsicologiche che potrebbero avere un impatto significativo sulla nostra aspettativa di vita. La longevità ha una formula ben chiara: servonodue– notizie.comLa resilienza, ovvero la capacità di affrontare le avversità adattandosi e reagendo positivamente, emerge come uno dei fattori determinanti perpiù a. Secondo i ricercatori dell’Università Sun Yat-Sen di Shenzhen, coloro che dimostrano una maggiore resilienza mentale tendono ad avere un minor rischio di morte per qualsiasi causa.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Salute - Sorbini (Enervit) : “Da 50 anni impegnati in ricerca per longevità sana” - (Adnkronos) – "Sono quasi cinquant’anni che ci occupiamo di capire, attraverso la ricerca scientifica, cosa bisogna fare per poter avere una lunga aspettativa di vita in salute". Lo afferma Alberto Sorbini, presidente di Enervit e tra i fondatori di Fondazione Paolo Sorbini, in occasione del V Congresso internazionale "Healthy lifespan – positive nutrition, antiinflammation diet, […] The post ... (Lidentita.it)

Salute - Sorbini (Enervit) : “Da 50 anni impegnati in ricerca per longevità sana” - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Adnkronos) – "Sono quasi cinquant’anni che ci occupiamo di capire, attraverso la ricerca scientifica, cosa bisogna fare per poter avere una lunga aspettativa di vita in salute". . ni, in occasione del V Congresso. (Webmagazine24.it)

Salute - Sorbini (Enervit) : “Da 50 anni impegnati in ricerca per longevità sana” - Lo afferma Alberto Sorbini, presidente di Enervit e tra i fondatori di Fondazione Paolo Sorbini, in occasione del V Congresso internazionale "Healthy […]. "Risultati scientifici confermano che abbiamo scelto strada giusta" "Sono quasi cinquant’anni che ci occupiamo di capire, attraverso la ricerca scientifica, cosa bisogna fare per poter avere una lunga aspettativa di vita in salute". (Sbircialanotizia.it)

Salute - Sorbini (Enervit) : “Da 50 anni impegnati in ricerca per longevità sana” - (Adnkronos) – "Sono quasi cinquant’anni che ci occupiamo di capire, attraverso la ricerca scientifica, cosa bisogna fare per poter avere una lunga aspettativa di vita in salute". Lo afferma Alberto Sorbini, presidente di Enervit e tra i fondatori di Fondazione Paolo Sorbini, in occasione del V Congresso internazionale "Healthy lifespan – positive nutrition, antiinflammation diet, […]. (Periodicodaily.com)

Salute - Sorbini (Enervit) : "Da 50 anni impegnati in ricerca per longevità sana" - "Siamo molto contenti da tutti i punti di vista, il livello del convegno è alto. Come conferma la ricerca scientifica, questi tre elementi sono quelli cruciali per avere un'aspettativa di vita sempre più sana". Lo afferma Alberto Sorbini, presidente di Enervit e tra i fondatori di Fondazione Paolo Sorbini, in occasione del V Congresso internazionale "Healthy lifespan - positive nutrition, ... (Liberoquotidiano.it)