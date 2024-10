Videogiochi letterari? Cosa si sono inventati Lewandowski e il premio Nobel Tokarczuk (Di giovedì 10 ottobre 2024) Cosa hanno in comune un giocatore di calcio internazionale e una scrittrice premio Nobel di Letteratura? I Videogiochi. Robert Lewandowski e Olga Tokarczuk sono entrambi polacchi e insieme stanno sviluppando un videogioco basato sul romanzo “Anna in the Tombs of the World” (pubblicato nel 2006). Lewandowski e Tokarczuk sono soci di un’impresa chiamata Sundog, che si occupa proprio di Videogiochi di ruolo, e hanno ricevuto circa quattro milioni di euro di sovvenzioni statali per questo progetto. Su Reddit sono aumentate le incitazioni ad investire in questa società grazie a quest’interessante iniziativa. I risultati però non saranno veloci. Il primo videogioco si intitola “Ibru” e sarà pronto non prima del 2027. Si tratta di “un gioco di ruolo immersivo ambientato in un mondo di fantascienza, che mischia antica mitologia sumera e cyberpunk”, si legge sul sito della società Sundog. Formiche.net - Videogiochi letterari? Cosa si sono inventati Lewandowski e il premio Nobel Tokarczuk Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di giovedì 10 ottobre 2024)hanno in comune un giocatore di calcio internazionale e una scrittricedi Letteratura? I. Roberte Olgaentrambi polacchi e insieme stanno sviluppando un videogioco basato sul romanzo “Anna in the Tombs of the World” (pubblicato nel 2006).soci di un’impresa chiamata Sundog, che si occupa proprio didi ruolo, e hanno ricevuto circa quattro milioni di euro di sovvenzioni statali per questo progetto. Su Redditaumentate le incitazioni ad investire in questa società grazie a quest’interessante iniziativa. I risultati però non saranno veloci. Il primo videogioco si intitola “Ibru” e sarà pronto non prima del 2027. Si tratta di “un gioco di ruolo immersivo ambientato in un mondo di fantascienza, che mischia antica mitologia sumera e cyberpunk”, si legge sul sito della società Sundog.

