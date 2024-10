"Un nuovo sgambatoio per cani a Lido Adriano": dopo la petizione la proposta arriva in consiglio (Di giovedì 10 ottobre 2024) dopo diverse segnalazioni in merito alle condizioni in cui si trova spesso l'unica area di sgambamento cani esistente a Lido Adriano e dopo la petizione avviata da alcuni cittadini, il consigliere comunale Pd Renald Hahxibeku ha presentato un’interrogazione durante l’ultima seduta del consiglio Ravennatoday.it - "Un nuovo sgambatoio per cani a Lido Adriano": dopo la petizione la proposta arriva in consiglio Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)diverse segnalazioni in merito alle condizioni in cui si trova spesso l'unica area di sgambamentoesistente alaavviata da alcuni cittadini, il consigliere comunale Pd Renald Hahxibeku ha presentato un’interrogazione durante l’ultima seduta del

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Come si sentono i cani dopo un soggiorno in pensione? - Quando i proprietari di cani partono per le vacanze o devono assentarsi per un periodo prolungato, affidare il loro amico a quattro zampe a una pensione per cani diventa spesso la soluzione migliore. Tuttavia, uno dei dubbi più comuni che i proprietari si pongono è: "Come si sentirà il mio cane... (Triesteprima.it)

Come si sentono i cani dopo un soggiorno in pensione? - Quando i proprietari di cani partono per le vacanze o devono assentarsi per un periodo prolungato, affidare il loro amico a quattro zampe a una pensione per cani diventa spesso la soluzione migliore. Tuttavia, uno dei dubbi più comuni che i proprietari si pongono è: "Come si sentirà il mio cane... (Veneziatoday.it)

Come si sentono i cani dopo un soggiorno in pensione? - Quando i proprietari di cani partono per le vacanze o devono assentarsi per un periodo prolungato, affidare il loro amico a quattro zampe a una pensione per cani diventa spesso la soluzione migliore. Tuttavia, uno dei dubbi più comuni che i proprietari si pongono è: "Come si sentirà il mio cane... (Cataniatoday.it)