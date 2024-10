Ultrà, Spalletti attacca Inzaghi: “Io rispondo a tutti ma so riattaccare” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Entrata a gamba tesa del tecnico toscano sui rapporti tra l'allenatore dell'Inter ed i capi Ultrà nell'ambito dell'inchiesta sulle infiltrazioni criminali nelle curve delle due squadre milanesi Ilgiornale.it - Ultrà, Spalletti attacca Inzaghi: “Io rispondo a tutti ma so riattaccare” Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Entrata a gamba tesa del tecnico toscano sui rapporti tra l'allenatore dell'Inter ed i capinell'ambito dell'inchiesta sulle infiltrazioni criminali nelle curve delle due squadre milanesi

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio : Ultras.Spalletti"Mai ricevuto certe telefonate e so riattaccare" - "Il ricordo di Schillaci? Il suo impeto e la sua voglia di fare erano travolgenti" ROMA - Sorpreso, ma sarebbe stato pronto a reagire e a tagliare corto. Luciano Spalletti, nella consueta intervista concessa a RaiSport nel giorno della partita (stasera Italia-Belgio), affronta anche l'argomento dell . (Ilgiornaleditalia.it)

Inchiesta ultrà - il ct Spalletti : «Inzaghi? Al telefono rispondo a tutti - ma poi so riattaccare» - Mai successo che qualcuno mi abbia chiamato per queste cose, è una novità che mi ha sorpreso. Nel corso di un’intervista rilasciata a Rai Sport, il ct dell’Italia Luciano Spalletti ha detto la sua sull’inchiesta in corso che ha portato all’arresto di 19 capi ultrà di Inter e Milan. Perché poi non so quali siano stati i rapporti precedenti», ha detto poi Spalletti. (Lettera43.it)

Spalletti : «Ultras? Mai vissuto situazione come Inzaghi. È difficile» - Io rispondo a tutti, anche ai numeri che non conosco, poi però riattacco». Nessuno mi ha mai chiamato per questo tipo di cose, mi sorprende questa cosa. Non so quali siano stati i rapporti precedenti: uno telefona, non lo conosci, penso sia difficile scambiare delle parole con queste persone. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ... (Inter-news.it)