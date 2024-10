Turista norvegese schiacciato da un bus a Otranto: era in bici per una gita turistica (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un tragico incidente è avvenuto oggi pomeriggio nei pressi di Otranto, dove un Turista norvegese di 62 anni è morto dopo essere stato schiacciato da un pullman durante un’escursione in bicicletta. L’incidente si è verificato intorno alle 15:30, quando la donna, che partecipava a un tour con un gruppo di vacanzieri, ha perso il controllo della bicicletta su un tratto in discesa nei pressi del porto di Otranto, finendo contro un pullman. Leggi anche: Sicilia, Ugo Vinci muore a 24 anni: incastrato nell’auto in fiamme dopo un incidente Nonostante indossasse il caschetto e l’impatto non fosse ad alta velocità, la donna è stata trascinata sotto le ruote laterali del mezzo, riportando un trauma cranico fatale. I soccorritori del 118, intervenuti rapidamente, non sono riusciti a rianimarla. Thesocialpost.it - Turista norvegese schiacciato da un bus a Otranto: era in bici per una gita turistica Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un tragico incidente è avvenuto oggi pomeriggio nei pressi di, dove undi 62 anni è morto dopo essere statoda un pullman durante un’escursione incletta. L’incidente si è verificato intorno alle 15:30, quando la donna, che partecipava a un tour con un gruppo di vacanzieri, ha perso il controllo dellacletta su un tratto in discesa nei pressi del porto di, finendo contro un pullman. Leggi anche: Sicilia, Ugo Vinci muore a 24 anni: incastrato nell’auto in fiamme dopo un incidente Nonostante indossasse il caschetto e l’impatto non fosse ad alta velocità, la donna è stata trascinata sotto le ruote laterali del mezzo, riportando un trauma cranico fatale. I soccorritori del 118, intervenuti rapidamente, non sono riusciti a rianimarla.

