Turismo a Bergamo, dati in crescita rispetto al 2023 sotto la spinta degli stranieri (Di giovedì 10 ottobre 2024) Bergamo. L’estate 2024 si chiude con ottimi risultati per il settore turistico bergamasco. I dati del nostro Tourist Data Hub – supportato scientificamente da InTwig – confermano un trend in crescita, con un incremento significativo di presenze straniere in provincia e un continuo aumento di arrivi e permanenze in città. La provincia di Bergamo conferma il trend positivo del 2024 che avevamo già intravisto, raggiungendo risultati che superano ampiamente le aspettative.Dopo l’anno record di Capitale Cultura BGBS infatti registriamo un +11,4% negli arrivi e +13,5% nelle presenze rispetto al 2023. Questi dati evidenziano che l’intero territorio è una solida destinazione turistica e che il Turismo è un settore fondamentale nella composizione del PIL bergamasco. Bergamonews.it - Turismo a Bergamo, dati in crescita rispetto al 2023 sotto la spinta degli stranieri Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Bergamo. L’estate 2024 si chiude con ottimi risultati per il settore turistico bergamasco. I dati del nostro Tourist Data Hub – supportato scientificamente da InTwig – confermano un trend in, con un incremento significativo di presenze straniere in provincia e un continuo aumento di arrivi e permanenze in città. La provincia di Bergamo conferma il trend positivo del 2024 che avevamo già intravisto, raggiungendo risultati che superano ampiamente le aspettative.Dopo l’anno record di Capitale Cultura BGBS infatti registriamo un +11,4% negli arrivi e +13,5% nelle presenzeal. Questi dati evidenziano che l’intero territorio è una solida destinazione turistica e che ilè un settore fondamentale nella composizione del PIL bergamasco.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Turismo sostenibile - le previsioni di crescita : un approfondimento - È quanto emerge da una serie di ricerche condotte sulle principali testate internazionali del settore da Espresso Communication per conto di ARB SB, società leader nella realizzazione di progetti e strategie di sviluppo sostenibile in grado di rispettare appieno i criteri ESG e i 17 principi delle Nazioni Unite contenuti nell’Agenda 2030 (SDGs), in occasione del World Tourism Day, la giornata ... (Lopinionista.it)

Turismo - costruzioni e commercio in crescita - ma frenano industria ed export : i dati dell'economia ravennate - A geometrie variabili il ritmo di espansione dell’economia ravennate: segno positivo per le Costruzioni che, rispetto ai mesi dell’anno precedente, segnati dall’esaurimento dell’effetto “superbonus”, conferma l’inversione di tendenza con un aumento tendenziale del +3,8%, rispetto all’analogo... (Ravennatoday.it)

Turismo : l’agroalimentare fattore di crescita per 9 italiani su 10 - “Le istituzioni devono concentrarsi sugli impatti che il fenomeno demografico dello spopolamento sta avendo nei piccoli borghi, nelle aree interne, rurali e di montagna. . “Per amministratore locale la scommessa del turismo sostenibile è un impegno circolare che comincia coi sistemi di trasporto su cui viaggiano le persone in vacanza, fino ai sistemi di accoglienza, passando per i percorsi di ... (Tpi.it)