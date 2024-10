Tragedia a Gaza, attacco israeliano su una scuola: 28 le vittime (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Mezzaluna Rossa ha reso noto che l’esercito israeliano ha attaccato una scuola a Gaza causando la morte di 28 persone che vi avevano trovato alloggio e il ferimento di 54 . Lo riporta l’agenzia palestinese Wafa. L’Idf ha reso noto di aver attaccato un complesso di cui fa parte l’ex scuola Rufaydah nell’area di Deir al Balah, a Gaza, da dove - afferma - stava operando «un gruppo di terroristi Feedpress.me - Tragedia a Gaza, attacco israeliano su una scuola: 28 le vittime Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Mezzaluna Rossa ha reso noto che l’esercitoha attaccato unacausando la morte di 28 persone che vi avevano trovato alloggio e il ferimento di 54 . Lo riporta l’agenzia palestinese Wafa. L’Idf ha reso noto di aver attaccato un complesso di cui fa parte l’exRufaydah nell’area di Deir al Balah, a, da dove - afferma - stava operando «un gruppo di terroristi

