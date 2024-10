Torna "Sapori a Prato" con il mercatino d'autunno (Di giovedì 10 ottobre 2024) Torna Sapori a Prato, con la sagra della castagna, moto e autoraduno e mercatino d'autunno.Programma:ore 9.30 Ritrovo ed esposizione moto presso il piazzale antistante la chiesa parrocchiale a Prato Sesiaore 10.45 Benedizione delle auto e moto partecipantiore 11.30 Partenza della Novaratoday.it - Torna "Sapori a Prato" con il mercatino d'autunno Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), con la sagra della castagna, moto e autoraduno ed'.Programma:ore 9.30 Ritrovo ed esposizione moto presso il piazzale antistante la chiesa parrocchiale aSesiaore 10.45 Benedizione delle auto e moto partecipantiore 11.30 Partenza della

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Prato, agguato al picchetto degli sfruttati nell’azienda cinese: sprangate e intimidazioni. La protesta dei lavoratori - L'aggressione nella notte tra martedì e mercoledì ad alcuni lavoratori pakistani in sciopero in un'azienda della moda cinese a Prato: sprangate e minacce a operai e sindacalisti Cobas. Gli operai non ... (corrierefiorentino.corriere.it)

Dal silenzio dei lavoratori cinesi alla rabbia di quelli pakistani: ecco perché a Prato ora si sciopera - Cosa sta succedendo a Prato? Lo sciopero dei lavoratori pakistani che sono stati assaliti, la crisi della moda, il cambiamento. E i Cobas cavalcanola protesta: «Ma gli altri sindacati dove sono?» ... (corrierefiorentino.corriere.it)

Imprese vincenti Toscana e Umbria, Intesa premia 10 Pmi - Dieci Pmi emergenti di Toscana e Umbria, operanti in settori che vanno dalla moda alla meccanica, dall'energia alla salute: Intesa Sanpaolo le ha selezionate e premiate nell'ambito della nuova edizion ... (ansa.it)