Terza Categoria Il programma completo della 2ª giornata del girone C

Archiviata la prima di campionato, ecco il programma completo della 2ª giornata: il Largo e la Spes ripartono in casa, la Junior Jesina ospita il Poggio San Marcello, interessante sfida tra Atletico 2008 e Maiolati Pianello VALLESINA, 10 ottobre 2024 – Dopo un'intensa prima giornata, in cui non sono mancate emozioni e sorprese, il girone C di Terza Categoria riprende il suo cammino con il secondo giro di boa del campionato. Tra venerdì 11 e sabato 12 ottobre si disputerà infatti la seconda giornata, con le squadre chiamate a confermare o ribaltare quanto fatto vedere nella prima gara. Albacina, Spes Jesi e Fabriano faranno il loro esordio in campionato questo fine settimana, le prime due per il rinvio della loro gara alla prima giornata (che si giocherà mercoledì 16 ottobre alle 15:30), la Terza per il turno di riposo capitato proprio alla prima giornata.

