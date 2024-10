Sport.quotidiano.net - Tennistavolo, la stagione sta per cominciare per tutte le selezioni. Tt Ferrara, si parte: prima squadra ripescata in B2

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Semaforo verde per i campionati a squadre di2024/2025, che scatteranno nel prossimo fine settimana, con sei formazioni della Giara Assicurazioniai nastri dinza. Il tutto mentre la nuovasportiva, a un solo mese dalla sua apertura, sul fronte dell’attività individuale ha già portato la società sul podio in tre occasioni: lagrazie al terzo posto di un ottimo Giulio Sani nel torneo open di Cadelbosco (quarta categoria, 66 iscritti); la seconda e la terza con Pietro Andreoli, semifinalista sia a Terni nel torneo nazionale under 15 (settantacipanti), sia domenica scorsa nel qualificato torneo regionale giovanile disputato a San Felice sul Panaro. Durante l’estate il club ha beneficiato di due ripescaggi in serie superiori.