Sindaco uscente Montecatini, Tar respinge ricorso: “Sentenze vanno rispettate” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Montecatini TERME – Sindaco uscente Montecatini, Tar respinge ricorso: “Sentenze vanno rispettate” Il Tar Toscana ha respinto ricorso presentato da Luca Baroncini, segretario Lega Toscana, Sindaco uscente di Montecatini Terme. Baroncini, candidato Sindaco centrodestra, alle amministrative 2024 aveva perso per otto voti il ballottaggio col Sindaco eletto Claudio Del Rosso, Pd più M5S. A presentare il ricorso, respinto, anche Edoardo Fanucci, coalizione liste civiche, capogruppo consiliare uscente Italia Viva, escluso dal ballottaggio per dieci preferenze. Luca Baroncini: “Il ricorso è stato respinto. Il Tar lo ha ritenuto da non accogliere e non si andrà quindi a vedere quelle decine di schede che abbiamo contestato a fronte di una differenza di soli 8 voti su 7.200, nonostante tutte le nostre dettagliate argomentazioni. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)TERME –, Tar: “” Il Tar Toscana ha respintopresentato da Luca Baroncini, segretario Lega Toscana,diTerme. Baroncini, candidatocentrodestra, alle amministrative 2024 aveva perso per otto voti il ballottaggio coleletto Claudio Del Rosso, Pd più M5S. A presentare il, respinto, anche Edoardo Fanucci, coalizione liste civiche, capogruppo consiliareItalia Viva, escluso dal ballottaggio per dieci preferenze. Luca Baroncini: “Ilè stato respinto. Il Tar lo ha ritenuto da non accogliere e non si andrà quindi a vedere quelle decine di schede che abbiamo contestato a fronte di una differenza di soli 8 voti su 7.200, nonostante tutte le nostre dettagliate argomentazioni.

Montecatini - il sindaco uscente perse per otto voti : il Tar respinge il ricorso per il nuovo conteggio - Le sentenze vanno rispettate ma è lecito non essere convinti. Ringrazio anche tutti coloro che hanno testimoniato e raccontato i motivi delle contestazioni fatte e tutte le liste che mi hanno sostenuto. Abbiamo ricordato come la giurisprudenza diffusa in queste fattispecie dia ragione alla nostra interpretazione". (Lanazione.it)

