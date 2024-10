Sicilia, Ugo Vinci muore a 24 anni: incastrato nell’auto in fiamme dopo un incidente (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pergusa, frazione di Enna, piange la tragica scomparsa di Ugo Vinci, 24 anni, morto in un incidente stradale nella tarda serata di mercoledì 9 ottobre. Il giovane, rimasto intrappolato nell’auto dopo lo schianto contro una recinzione, è stato avvolto dalle fiamme e non ha avuto scampo.Leggi anche: Roma, paura nella notte al Tuscolano: suv tenta di investire un carabiniere, lui spara alle ruote L’incidente è avvenuto lungo la strada di servizio dell’autodromo di Pergusa. Per cause ancora da accertare, il conducente ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato prima di schiantarsi contro una recinzione. In pochi secondi, l’auto ha preso fuoco. Mentre gli altri due occupanti sono riusciti a fuggire in tempo, Ugo, seduto sul sedile posteriore, è rimasto incastrato. Thesocialpost.it - Sicilia, Ugo Vinci muore a 24 anni: incastrato nell’auto in fiamme dopo un incidente Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pergusa, frazione di Enna, piange la tragica scomparsa di Ugo, 24, morto in unstradale nella tarda serata di mercoledì 9 ottobre. Il giovane, rimasto intrappolatolo schianto contro una recinzione, è stato avvolto dallee non ha avuto scampo.Leggi anche: Roma, paura nella notte al Tuscolano: suv tenta di investire un carabiniere, lui spara alle ruote L’è avvenuto lungo la strada di servizio dell’autodromo di Pergusa. Per cause ancora da accertare, il conducente ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato prima di schiantarsi contro una recinzione. In pochi secondi, l’auto ha preso fuoco. Mentre gli altri due occupanti sono riusciti a fuggire in tempo, Ugo, seduto sul sedile posteriore, è rimasto

