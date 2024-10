Si calcola che nel mondo le persone obese o in sovrappeso siano un miliardo, con proiezioni allarmanti per il prossimo futuro (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (askanews) – Si calcola che nel mondo le persone obese o in sovrappeso siano un miliardo, con proiezioni allarmanti per il prossimo futuro. In Italia questa condizione riguarda 25 milioni di persone e ogni anno si contano circa 57mila decessi per complicanze legate all’obesità tra cui soprattutto malattie cardiovascolari e diabete di tipo 2, ma non solo. L’obesità va considerata una malattia cronica e va inclusa nei Livelli essenziali di assistenza. Questo il messaggio lanciato durante il convegno “Rischio cardiovascolare. Lotta all’obesità” organizzato a Roma da Motore Sanità, occasione di confronto tra esperti, stakeholder e rappresentanti delle istituzioni. Iodonna.it - Si calcola che nel mondo le persone obese o in sovrappeso siano un miliardo, con proiezioni allarmanti per il prossimo futuro Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (askanews) – Siche nelleo inun, conper il. In Italia questa condizione riguarda 25 milioni die ogni anno si contano circa 57mila decessi per complicanze legate all’obesità tra cui soprattutto malattie cardiovascolari e diabete di tipo 2, ma non solo. L’obesità va considerata una malattia cronica e va inclusa nei Livelli essenziali di assistenza. Questo il messaggio lanciato durante il convegno “Rischio cardiovascolare. Lotta all’obesità” organizzato a Roma da Motore Sanità, occasione di confronto tra esperti, stakeholder e rappresentanti delle istituzioni.

