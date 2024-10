Sciopero aerei venerdì 11 ottobre 2024, voli a rischio fino a 4 ore: orari e fasce garantite (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sciopero del trasporto aereo domani 11 ottobre a causa della protesta dei lavoratori Techno Sky, società Enav. La protesta è di 4 ore, dalle 13 alle 17, e sarà valida su tutto il territorio nazionale italiano. Fanpage.it - Sciopero aerei venerdì 11 ottobre 2024, voli a rischio fino a 4 ore: orari e fasce garantite Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)del trasporto aereo domani 11a causa della protesta dei lavoratori Techno Sky, società Enav. La protesta è di 4 ore, dalle 13 alle 17, e sarà valida su tutto il territorio nazionale italiano.

Sciopero per il clima - corteo di Fridays For Future l'11 ottobre : le motivazioni della protesta e il percorso - Venerdì 11 ottobre gli attivisti per il clima scenderanno in piazza per lo 'Sciopero per la giustizia climatica'. Insieme a loro ci saranno, tra le altre, diverse sigle sindacali della CGIL, i S. Cobas, CISL, UIL, le realtà ecologiste come XR, Greenpeace. I Fridays for Future tornano in piazza.

