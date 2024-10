Renato Zero a Livorno, il Modigliani Forum si infiamma e fan in delirio durante il concerto. VIDEO (Di giovedì 10 ottobre 2024) Livorno ha dovuto attendere un anno e mezzo prima di rivedere Renato Zero esibirsi in città ma l'attesa è stata ripagata da un concerto che ha mandato letteralmente in delirio i fan al Modigliani Forum. L'impianto di Porta a Terra infatti ha fatto registrare ancora un sold out per uno dei Livornotoday.it - Renato Zero a Livorno, il Modigliani Forum si infiamma e fan in delirio durante il concerto. VIDEO Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)ha dovuto attendere un anno e mezzo prima di rivedereesibirsi in città ma l'attesa è stata ripagata da unche ha mandato letteralmente ini fan al. L'impianto di Porta a Terra infatti ha fatto registrare ancora un sold out per uno dei

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Marcello Lippi - la festa con i campioni del mondo. La dedica di Renato Zero - Tutti i presenti alla cena hanno ripercorso i momenti memorabili del mondiale vinto nel 2006. (Adnkronos) – Una grande sorpresa per Marcello Lippi. “A modo mio, ho vinto un campionato del mondo anch’io!”, ha scritto Renato Zero a corredo di uno scatto, condiviso sui canali social, che lo ritrae insieme ad alcuni dei campioni della Nazionale di calcio dei Mondiali in Germania. (Dailyshowmagazine.com)

Cena spettacolo omaggio a Renato Zero - Cena Spettacolo Tributo a RENATO ZERO Giovedì 12 DICEMBRE 2024 ore 21:00 Napoli Vic' Street via Giuseppe Martucci 44 info 081662423 cellulare 3356215087 Menù + Spettacolo SCEGLI IL TUO MENÙ: 1- Tagliere Stendino di Prelibatezze** - € 20,00 (bevande escluse, prezzo à la carte) 2- Cena... (Napolitoday.it)

Marcello Lippi - la festa con i campioni del mondo. La dedica di Renato Zero - Una reunion […]. La reunion a Viareggio insieme ai calciatori: da Totti a Buffon Una grande sorpresa per Marcello Lippi. Ieri sera, 8 ottobre, a Viareggio presso il Grande Hotel Principe di Piemonte l'ex calciatore e allenatore è stato sorpreso da una reunion organizzata dal figlio Davide Lippi. Da Totti a Buffon, fino a Renato Zero. (Sbircialanotizia.it)