Regionali Rubano FI | De Luca scaricato dal Pd Moderati e Riformisti sanniti si uniscano a noi

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “Come abbiamo avuto modo di leggere su numerosi quotidiani nazionali e locali, il Partito democratico ha ormai ufficialmenteil governatore Vincenzo De. Si chiude una fase per il centrosinistra che ha fatto più danni che altro in regione Campania e in particolare in provincia di Benevento. Per questo invitiamo ie i, quelli che non si riconoscono più nella coalizione di governo della regione e che non sono usi a una politica familistica e quelli che nel 2020, a causa di problematiche interne al centrodestra, fecero un’alleanza con De, di guardare a Forza Italia, di unirsi a noi per scrivere una proposta programmatica ad hoc per il Sannio e la regione, uniamo le nostre forze per voltare pagina.