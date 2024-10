Principe Louis e fratelli “probabilmente domandano” su Harry (Di giovedì 10 ottobre 2024) È una mia impressione o il Principe George, la Principessa Charlotte e il Principe Louis stanno crescendo velocemente? George, naturalmente, un giorno diventerà re, mentre la vita reale di Charlotte e Louis probabilmente comporterà molte cose emozionanti. Per ora, naturalmente, la cosa più importante è che rimangano bambini, e il Principe William e Kate Middleton sembrano esserne consapevoli. Allo stesso tempo, mentre i tre figli reali crescono tranquillamente tra le mura della loro dimora reale, dall’altra parte dell’Atlantico, negli USA, i loro cugini fanno la stessa cosa tra le mura di una villa multimilionaria. Il Principe Archie e la Principessa Lilibet vivono lontano dalla stampa britannica, ma i loro genitori, il Principe Harry e Meghan Markle, hanno fatto in modo che i loro figli rimanessero argomenti di conversazione con le loro varie azioni. It.newsner.com - Principe Louis e fratelli “probabilmente domandano” su Harry Leggi tutta la notizia su It.newsner.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) È una mia impressione o ilGeorge, lassa Charlotte e ilstanno crescendo velocemente? George, naturalmente, un giorno diventerà re, mentre la vita reale di Charlotte ecomporterà molte cose emozionanti. Per ora, naturalmente, la cosa più importante è che rimangano bambini, e ilWilliam e Kate Middleton sembrano esserne consapevoli. Allo stesso tempo, mentre i tre figli reali crescono tranquillamente tra le mura della loro dimora reale, dall’altra parte dell’Atlantico, negli USA, i loro cugini fanno la stessa cosa tra le mura di una villa multimilionaria. IlArchie e lassa Lilibet vivono lontano dalla stampa britannica, ma i loro genitori, ile Meghan Markle, hanno fatto in modo che i loro figli rimanessero argomenti di conversazione con le loro varie azioni.

