Previsioni Meteo Settimanali | Aumento della Pressione e Stabilità del Tempo in Vista

Roma - Le Previsioni Meteo indicano un Aumento della Pressione atmosferica, che porterà a condizioni climatiche più stabili e a una riduzione delle piogge nel corso della settimana. Venerdì 11 ottobre: La giornata si preannuncia soleggiata in tutto il Paese, con ampie zone di cielo sereno. Tuttavia, nel Nord Ovest si potrebbero verificare locali addensamenti nuvolosi. Le temperature rimarranno pressoché stabili, con valori massimi compresi tra 17 e 21°C. Al Centro, la Pressione continuerà a salire, favorendo un Tempo più sereno e soleggiato, con qualche isolato fenomeno previsto sull'Appennino settentrionale. Le massime oscilleranno tra 20 e 24°C. Al Sud, il sole sarà predominante, ma con qualche nuvola residua sul litorale tirrenico e possibili deboli fenomeni occasionali. Le temperature subiranno una leggera flessione, con massime tra 22 e 26°C.

