Possibile il "ritorno" dell'aurora boreale in Romagna: quando e dove vederla (Di giovedĂŹ 10 ottobre 2024) Il cielo sopra la Romagna potrebbe tornare a colorarsi delle splendide sfumature dell'aurora boreale. Il fenomeno, decisamente insolito per le nostre latitudini, si era giĂ verificato tra il 10 e l'11Â maggio di quest'anno quando, guardando verso nord, era Possibile osservare l'aurora boreale

Aurora boreale oggi in Emilia-Romagna e Marche : dove vederla stasera -  La buona notizia, però, è che la perturbazione che sta attraversando l’Emilia-Romagna e le Marche lascerà spazio alle schiarite, che prevarranno in serata, ovvero nel momento migliore per volgere gli occhi all’insù.  Che cos’è l’aurora boreale “L’aurora boreale è un fenomeno ottico – continua Randi –. (Ilrestodelcarlino.it)

Aurora boreale in Veneto ed Emilia Romagna : cos’è e le previsioni - Che cos’è una tempesta geomagnetica? Quando le Cme arrivano vicino al nostro pianeta causano disturbi al campo magnetico terrestre, la cui intensità può variare da basso (livello 1) a ‘severe’ ossia grave (livello 4 o 5). Visto che si basa su misurazioni di 3 ore, può essere anche un modo affidabile per prevedere se sono in vista altre aurore nel giro di poco. (Ilrestodelcarlino.it)