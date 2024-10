Politica: è morto Giacomo Maccheroni, già presidente del Consiglio regionale, deputato e sindaco di Pontedera (Di giovedì 10 ottobre 2024) E' morto Giacomo Maccheroni, politico, già sindaco di Pontedera (fu il sindaco dell'alluvione del 1966), presidente del Consiglio regionale della Toscana e deputato nella file del Partito Socialista Italiano L'articolo Politica: è morto Giacomo Maccheroni, già presidente del Consiglio regionale, deputato e sindaco di Pontedera proviene da Firenze Post. .com - Politica: è morto Giacomo Maccheroni, già presidente del Consiglio regionale, deputato e sindaco di Pontedera Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024) E', politico, giàdi(fu ildell'alluvione del 1966),deldella Toscana enella file del Partito Socialista Italiano L'articolo: è, giàdeldiproviene da Firenze Post.

