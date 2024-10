Piacenza. Simran Kumar morta schiacciata da un autobus fuori da scuola (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tragedia a Piacenza. Simran Kumar, 14 anni, è morta schiacciata da un autobus fuori da scuola. La ragazza frequentava il primo anno dell’istituto alberghiero Raineri Marcora. Simran Kumar è morta sul colpo. L’incidente è avvenuto al momento in cui l’autobus, subito dopo aver effettuato il carico degli studenti alla fermata posta in corrispondenza dell’istituto, era in fase di ripartenza e stava dirigendosi verso Strada Agazzana. Per cause in corso di accertamento, Simran Kumar è scivolata sotto la parte posteriore destra del mezzo, rimanendo schiacciata dalle ruote gemellate. La società di trasporti Seta, in una nota, comunica che “il mezzo che ha investito la giovane è di proprietà di un’azienda esterna a Seta, alla quale è stato affidato il servizio della linea di trasporto scolastico al campus di strada Agazzana”. Anche l’autista è dipendente della stessa azienda esterna. Laprimapagina.it - Piacenza. Simran Kumar morta schiacciata da un autobus fuori da scuola Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tragedia a, 14 anni, èda unda. La ragazza frequentava il primo anno dell’istituto alberghiero Raineri Marcora.sul colpo. L’incidente è avvenuto al momento in cui l’, subito dopo aver effettuato il carico degli studenti alla fermata posta in corrispondenza dell’istituto, era in fase di ripartenza e stava dirigendosi verso Strada Agazzana. Per cause in corso di accertamento,è scivolata sotto la parte posteriore destra del mezzo, rimanendodalle ruote gemellate. La società di trasporti Seta, in una nota, comunica che “il mezzo che ha investito la giovane è di proprietà di un’azienda esterna a Seta, alla quale è stato affidato il servizio della linea di trasporto scolastico al campus di strada Agazzana”. Anche l’autista è dipendente della stessa azienda esterna.

